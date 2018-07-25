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Eskişehirspor'dan transfer açıklaması

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un kulüp başkanı Halil Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde eski kulüp başkanlarından Nebi Hatipoğlu ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Eskişehirspor'dan transfer açıklaması
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25 Temmuz 2018 15:49
Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un kulüp başkanı Halil Ünal, transfer konusununda ince eleyip sık dokuduklarını söyledi.

Ünal, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde eski kulüp başkanlarından Nebi Hatipoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, Hatipoğlu'nun kulübü ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehirspor'un güç birlikteliğiyle layık olduğu Süper Lig'e çıkmaya hazırlandığını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Kulüp içindeki çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Mali sıkıntılar yakamızı bırakmıyor. Ancak onları çözmeye çalışıyoruz. Transfer konusununda ince eleyip, sık dokuyoruz. Bu yüzden transferleri geç yapıyoruz. Aramıza katılacak oyuncular var. Kaleci Günay Güvenç yarın sabah takımımız katılacak. Forvet konusunda çok önemli golcü almak istiyoruz. Bu isimleri kimseyle paylaşmıyorum. Bunlardan biri yerli, diğer yabancı olacak. Çok sıkışırsak ikisi de yabancı olabilir."

Ünal, bugüne kadar sadece 4 loca satabildiklerine değinerek, Eskişehir'deki şirketlerin kulübe destek için loca satın alması gerektiğinin altını çizdi.

Yeni stattan 100 bin lira değerinde bir loca satın alan eski kulüp başkanlarından Nebi Hatipoğlu da Eskişehirspor kentin en büyük markası ve değeri olduğunu belirterek, herkesin bu markaya ve değere sahip çıkmak zorunda olduğunu vurguladı.

 

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