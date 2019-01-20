Eskişehirspor'dan Issah da ayrılabilir

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor bir oyuncusunu daha kaybetmekle karşı karşıya.Kısa bir süre içerisinde alacaklarının ödenmemesi halinde boşa çıkma ihtimali bulunan Ganalı orta saha oyuncusu Kamal Issah'ın Hatayspor ya da Giresunspor'a transfer olabileceği öğrenildi.Sezon başında Gençlerbirliği'den Eskişehirspor'a transfer olan ancak transfer tahtasının açılmaması nedeniyle ilk yarıda hiçbir maçta forma giyemeyen Issah, Eskişehirspor'dan ayrılan bir diğer isim olabilir.Issah, transfer tahtasının açılmaması nedeniyle son maçını 18 Mayıs'ta Süper Lig'de Gençlerbirliği formasıyla Bursaspor'a karşı oynamış ve 27 dakika mücadele etmişti.Eskişehirspor, transfer tahtasını açmak için eski oyuncu ve teknik direktörlerinden muvafakatname alırken, Giresunspor'a transfer olan Cristian Tanase'den sonra bir oyuncusunu daha forma giymeden kaybetmekle karşı karşıya.