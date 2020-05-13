Eskişehirspor'da testler negatif çıktı

n Eskişehirspor'da teknik heyet, futbolcular ve idari personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçları belli oldu.

Haber; AA
Eskişehirspor'da testler negatif çıktı
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13 Mayıs 2020 15:41
TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da teknik heyet, futbolcular ve idari personele uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin sonuçları negatif çıktı. 

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz yönetim kurulu üyeleri, tüm oyuncularımız, teknik ekibimiz ile idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programlarımız bugün saat 17.00 itibarıyla sosyal mesafe kuralları dahilinde başlayacaktır."

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