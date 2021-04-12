Eskişehirspor'da Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi!

Eskişehirspor'da Nijeryalı futbolcu Hamed Sholaja'nın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskişehirspor'da Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi!
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12 Nisan 2021 17:03
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Nijeryalı sol kanat oyuncusu Hamed Sholaja'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Hamed Sholaja'nın sözleşmesi alacaklarına istinaden karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki Sholaja, Eskişehirspor formasıyla 21'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 24 maça çıktı ve bir gol kaydetti.



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