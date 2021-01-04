Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörü İlhan Var ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2021 21:39
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktörü İlhan Var ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, İlhan Var ve ekibine siyah-kırmızılı takıma verdikleri emekler için teşekkür edildi.

İlhan Var, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla göreve getirilmişti. Var yönetiminde ligde 13 maça çıkan Eskişehirspor, bu karşılaşmaların 9'unu kaybederken, 4'ünde ise sahadan beraberlikle ayrıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için