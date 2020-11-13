Eskişehirspor'da iki isim koronavirüse yakalandı

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da biri futbolcu iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuz ve bir idari personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.