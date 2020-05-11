Eskişehirspor'da futbolcular Kovid-19 testinden geçti

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, Kovid-19 testlerine girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Eskişehirspor'da futbolcular Kovid-19 testinden geçti
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11 Mayıs 2020 16:47
 TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik heyet, futbolcular ve idari personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında testlerin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, testlerin yapılmasını sağlayarak pandemi önlemlerinin alınmasında Eskişehirspor'a destek olan Vali Özdemir Çakacak nezdinde tüm Valilik çalışanlarına, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve personeline teşekkür edildi.

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