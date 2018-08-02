  •  
    "Transfer olmazsa bu sezon şampiyonluk yok"
  •  
    G.Saray yine şaşırtacak Stoper için Arjantinli...
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Futbolcuların bedelli askerliği için yeni teklif

Eskişehirspor'da Fuat Çapa transfer istedi!

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Lige başlamak için yüzde 80 hazırız ama kritik mevkilerimiz eksik. Kaleci, orta saha ve santrafor almamız lazım" dedi.

Kaynak: DHA
Eskişehirspor'da Fuat Çapa transfer istedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2018 15:36
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa düzenlediği basın toplantısında, sezon öncesinde takımının son durumu hakkında bilgi verdi. 

Bazı kritik mevkilerde hala transfere ihtiyaçları olduklarını belirten Fuat Çapa, "Bu sezonun anahtar kelimesi fedakarlık. Eğer amacımıza ve hedefimize ulaşmak istiyorsak, herkes kendi adına ne fedakarlık düşüyorsa onu yapmak zorundadır. Yaklaşık 3-4 haftadır buradayım. Gelmeden önceki tablo ile şu anki tablo arası beni şoke etti. Yönetimden bir şeyler istemeye kalkıyoruz ama onların nasıl çalıştığını, neler yaptığını, hangi fedakarlıklar yaptığını görünce bu sefer biraz daha geri çekilip, onlara zaman tanımamız gerektiğini, onlara destek olmak zorunda olduğumuzu görüyorum. Hedefimize ulaşmamızdaki tek çaremiz bu. Herkesin beklentisinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Çok uzun bir sürecimiz yok. Şu anda iyi bir kadro oluşturduk. Eksiklerimiz var ama bu eksikleri giderebilmek için herkes üzerine düşen fedakarlığı yapması gerekiyor. Bu sezonun kahramanı olacaksa bu kahraman tüm Eskişehirspor camiası olmalıdır. Lige başlamak için yüzde 80 hazırız ama kritik mevkilerimiz eksik. Kaleci, orta saha ve santrafor almamız lazım. Son hazırlık maçlarımızda takımın eksiklikleri daha net görebiliriz. Yönetimin önü açılırsa, ligde bulunan diğer takımlardan bir adım önde oluruz. 34 hafta sonunda, şartlar oluşursa Eskişehirspor hedefine ulaşacaktır" diye konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için