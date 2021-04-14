Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi bitti!

Eskişehirspor'da teknik direktör Cengiz Seçsev döneminin sona erdiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi bitti!
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14 Nisan 2021 16:44
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Cengiz Seçsev'le yollarını ayırdı.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Teknik direktörümüz Cengiz Seçsev ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. Cengiz Seçsev ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Eskişehirspor, Seçsev idaresinde çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



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