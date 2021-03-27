Eskişehirspor'da 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

Spor Toto 1. Lig takımı Eskişehirspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskişehirspor'da 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!
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27 Mart 2021 18:09
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 5 futbolcu ile 1 destek ekibi personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.  

Siyah-kırmızılı ekip, kentteki bir özel hastanede Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda 5 oyuncu ile 1 destek ekibi personelinin Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 5 futbolcumuz ile 1 destek ekibi personelimizin testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır. Takımımızda hafta içerisinde 1 antrenörümüz ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştı." ifadeleri kullanıldı.



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