Eskişehirspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA
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Eskişehirspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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27 Kasım 2020 20:27
TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimize Özel Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 3 futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup, takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

Öte yandan siyah-kırmızılı kulüpte yönetim, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne ziyaretçi girişini yasakladı.

 


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