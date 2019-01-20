Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor ve Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.24'üncü dakikada gelişen Giresunspor atağında Landel'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.41'inci dakikada Mevlüt ceza sahasına girerken sert vurdu top üstten auta gitti.İki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremedi, mücadele 0-0'lık skorla sona erdi.Öte yandan Giresunspor'da Ferhat Görgülü (23') Tevfik Altındağ (65'), Cristian Tanase (74') sarı kart görürken, ev sahibi Eskişehirspor'da 34. dakikada Mevlüt Çelik sarı kart ile cezalandırıldı.Bu sonuçla Ekişehirspor 17. puanla maç fazlasıyla 15. sırada yer alırken, Giresunspor'da 20 puanla yine maç fazlasıyla 13. sırada kendine yer buldu.Eskişehirspor gelecek hafta deplasmanda Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek. Giresunspor ise evinde Osmanlıspor'u konuk edecek.