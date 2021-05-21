Eskişehirspor'un eski hocası: 'Futbolcular yürüyerek geliyordu'

Eskişehirspor'un eski teknik direktörü Cengiz Seçsev hafta içinde Başkan Yardımcısı Fatih Baturaygil'in açıklamalarına Anadolu gazetesi aracılığıyla cevap verdi.



"Çarşamba günkü Sonhaber Gazetesi'nde Eskişehirspor yöneticisi tarafından şahsım için söylenen bazı açıklamalardan büyük üzüntü duydum" diyerek sözlerine başlayan Seçsev şunları söyledi, "Bunlar doğru şeyler değil. Mantığın dışında konuşulmuş yaveler. Yardımcılarıyla geçinemiyor denilmiş. Benim yardımcılarım Cemal Yavuzol, Metin Kantarcı ve Evrensel Heper'di. Yasin Söğüt'ü onlar verdi. Yetişsin diye verdiler. Ama içerde ne oluyor ne bitiyor onu Yasin'den öğreniyorlarmış. İçimize ajan vermişler meğer. İnsanoğlu işini iyi yapacak. Ben Yasin'i altyapıya gönderdim. Başka bir arkadaşı gönderin dedim. Hatta o olsun, bu olsun demedim. Serkan Özdemir dediler. Şayet dürüstçe cevap verebilirse bunu Serkan'a sorun. O anlatır beni. Ben nasıl bir teknik adamım. İnanın suni olarak oluşturulan bu polemikleri kendime yakıştıramıyorum. Bazı şeyleri söyleyemiyorum. Yardımcılarımla hiçbir problemim asla yoktu. Yasin Söğüt'ü de o dakikaya kadar da hiç tanımazdım.



Bayramda oyuncularım aradı



Cengiz hoca futbolcularla sorun yaşamış demişler. Olacak şey değil. Çocukları bile kullanmaktan çekinmemişler. Hepsi bayramda aradı, hal hatır sordu. Onların çoğuna ben şans verdim. Eskişehirli sporseverler bunları tanımıyordu. Çoğunun tanınmasına ben vesile oldum.



Beni herkes bilir. Sahada adaletli davranırım. Babamı tanımam. Bana şu isimleri oynatın dediler. Oynatmadım diye böyle bir tepki oldu. Ben yöneticinin sözleriyle ya da talimatlarıyla değil kendi inandıklarımla ve doğrularımla sahaya çıkarım.



Böyle idarecilik olmaz



Bir takımı takım yapan bireylerin kişiliğidir. Orayı aile olarak kabul etmek lazım. Bunu hazmetmeyen Eskişehirspor'da olmayacak. Kaç kişi bana küme düşmüş takımı alma dedi. Ama biz Eskişehirliyiz, Eskişehirsporluyuz. Bu çocuklara yararlı olalım dedik. İyi bir takım yaratırız diye düşünüp kariyerimi riske atıp geldim. Kadroda gözükmeyen 5 futbolcuyu A Takıma çıkartmaya çalışıyorum. Kendime olan saygımı yitirip çıkıp ağır şeyler konuşmak istemiyorum. Altyapıdan A Takıma çıkarttığım futbolcuları ben kulüpten ayrılınca altyapıya geri gönderdiler. Onların yaptığı idarecilik değil.



Suçu bize yüklüyorlar



Takımı maç kazanabilecek seviyeye getirdik. Fark yiyor diye suçu bize yüklüyorlar. En büyük hedefimiz herkese şans verip en iyi kadroyu kurmaktı. Asıl hedef önümüzdeki sezon 2. Lig'de mücadele edecek kadroyu hazırlamaktı. İnsanlar asıl gayeyi asıl amacı ne çabuk unuttu. Kimsenin dediğine bakmadık. İnsanlar aşama kat etmeyen çocukların orada kalmasını istiyor. Futbolda böyle bir şey olabilir mi? Olursa işte böyle acı sonuçları olur.



Cebine para koydunuz mu?



Kaç defa takımla toplantı yaptınız, kaç defa yemek verdiniz, ne zaman ceplerine para koydunuz. Bu çocuklardan sahaya çıkıp oynamasını bekliyoruz. Kimse bilmiyor Türkiye'nin 2 numaralı liginde hala tesislere antrenmanlara yürüyerek gelen futbolcular var. Bu çocukların ceplerine para koydunuz mu?



Hürriyetle çalışmak istemedim



Hürriyet Gücer'i teknik kadromda istemediğimi henüz ilk gün söyledim. Ben Eskişehirlilerle çalışacağım dedim. Hatta bu düşünceyle 17 yıldır benimle olan yardımcımı buraya getirmedim. Hürriyet'in futbolculuk yıllarına sözüm yok! Bunun dışında ne vermiş kulübe. O da yöneticilerin adamıydı. Biz istemedik. Yanımda istemdim. İstediğiniz yerde değerlendirin dedim.



Söğüt rapor vermiyordu



Yardımcı Antrenör Serkan Özdemir'e dedim ben deplasmana giderken seni burada bırakacağım. Burada kalan futbolcularla ve U-19'la ilgileneceksin. Bize rapor vereceksin dedim. Yasin Söğüt'e de aynısını demiştim. 3 maçta rapor falan vermedi. Dinlemedi. Yasin'in şu an elindeki lisansa nasıl sahip olduğunu biliyorum.



İşi bilmeyenler konuşuyor



Bir de benim için egolu demişler. Takımın çoğu maçta özveriyle sahaya çıkan kaptan Sezgin Coşkun'u arayın sorun. Hoca egolu mu diye. ADS maçında gitti golü attı. Cengiz hoca beni öne çıkarttı diyerek demeç veren bir futbolcu. Futbolcular benimle sorun yaşasa gelip bana sarılmaz. Bu çocukların benimle problem yaşama şansı yok. Onur Arı benden sonra nerede. Oynadığı 4 maçta da sahada yok. Attığı gole bakmayın. Ben taktik çalışmıyormuşum. Böyle bir şey olabilir mi. Bandırmaspor, Adana Demirspor maçlarında takımı taktiksiz nasıl sahaya sürersin. Şaşkınlıktan kendimi alamıyorum; Profesyonel takıma nasıl antrenman yaptırılması gerektiğini bilmeyenler konuşuyor.



Bir kere antrenmanı izlememişler



Bazı konularda kendime yakıştıramadığım için sustum. Genel kurul kararı aldılar kalkıp Cengiz Hoca şöyle böyle diye açıklama yapıyorlar. Bir kere antrenman izlememişler. Takımı üstümüze atıp gittiler. Benim olduğum yerde disiplinsizlik olamaz. Eğer dirayetli bir yönetim gelirse bazı isimlerin kulüpte kalma şansı yok. Nasıl antrenörlük bu? Eskişehirspor'u tanınmaz hale getirmişler…



İnternetten öğrendim



Bir gün maç için kadro yapıyorum. Cemal hoca internetten okuyor. Mustafa Başkan biz Mehmet Özcan ile görüştük. Es Es'i kafasından silmiş seneye olmayacak vs. diyor. Benim haberim yok. Kadroya tam yazıyordum. Sportif Direktörü aradım. Mehmet'i çağırdım. Evet hocam 10 gün önce oldu bu dedi. 10 gündür bize bir şey söyleyen olmadı. Mehmet'e seni kadrodan çıkaracağım oğlum dedim. Tamam hocam dedi. Yönetim sana para vereceğiz dedi. Ama vermediler hocam dedi.



Şık olmayan açıklamalar



Özetle şunları bilhassa söylemek isterim; Oradakiler Eskişehirspor'u benden fazla sevemez. Doğduğumuzdan beri Eskişehirsporluyuz. Ben kimseye eyvallah etmem. Onlar bunu çok iyi gördü. Takım çalıştırmamış adamlara takımı teslim ettiler. Eskişehir'deki teknik adamları es geçip sıradan isimleri getirdiler. Eskişehirspor bu kadar küçültülecek bir kulüp değil. Önde gelen isimler kulübe el atmazsa Eskişehirspor bugün olur, yarın yok olur. Ben yönetimi rencide edecek hiçbir şey söylemedim. Ama onlar ben gittikten sonra arkamdan hiç de şık ve doğru olmayan açıklamalar yaptılar.



Futbol okulu açtılar



Eskişehirspor adına ciddi projelerimiz vardı. Bunları hayata geçiririm diye gelmiştim. Torpil diye bir şey asla olamayacaktı. Eskişehir'de Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın store mağazaları yok ama hepsinin futbol okulu var. Biraz bunlara kafa yormak lazım.



Bize izin vermediler



Son olarak şunları da söylemek isterim ki; bizim tek amacımız vardı. Takıma bir oyun felsefesi ve bir karakter yerleştirmekti tüm çabamız. Doğduğumuz, büyüdüğümüz, yetiştiğimiz kentimizin efsane kulübüne hizmet etmekti bütün isteğimiz. Maalesef buna bile izin vermediler…"



