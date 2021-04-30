Eskişehirspor'un "Bir Milyon Fidan kampanyası" 3 günde 10 bin fidanı geçti

Eskişehirspor'un Bir milyon Fidan kampanyasının 3 günde 10 bin fidanı geçtiği belirtildi.

Haber; AA
Abone Ol
Eskişehirspor'un 'Bir Milyon Fidan kampanyası' 3 günde 10 bin fidanı geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2021 13:45
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 28 Nisan'da Tarım ve Orman Bakanlığının onayıyla başlattığı fidan kampanyasında bağış sayısı 10 bini geçti.

Siyah-kırmızılı kulübün gelir elde etmek için Eskişehir Orman Müdürlüğü ile görüşüp, Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli izinleri alarak başlattığı "Bir milyon fidan kampanyası" devam ediyor. 3 gündür "www.ofidanlaryetisecek.com" internet sitesi vasıtasıyla devam eden kampanyada bağışlanan fidan, 10 binin üzerine çıktı.

Bir fidan için 20 lira olarak belirlenen kampanya bedelinin yarısı Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na (OGEM-VAK), diğer yarısı ise Eskişehirspor'a kalıyor.

"O fidanlar yetişecek" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan bağışlar ile Eskişehir kent merkezi ve ilçelerinde birden fazla orman kurulması amaçlanıyor.

Öte yandan bağışçılar kampanyanın internet sitesinde isimlerini görebiliyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.