Eskişehirspor, Tolga Yakut ile sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Yakut ile sözleşme yeniledi.

Haber; AA
Eskişehirspor, Tolga Yakut ile sözleşme yeniledi
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04 Ekim 2020 14:28
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Yakut ile sözleşme yeniledi.

Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iç transferde Tolga Yakut ile yeniden anlaşıldı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu'nun da yer aldığı törende, Tolga Yakut ile 3 yıllık anlaşma imzalandı.



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