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Eskişehirspor, Süper Lig'den transfer yaptı

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için transfer çalışmalarına devam eden Eskişehirspor, Konyaspor'dan Erdon Daci'yi 1 yıllığına kiraladı.

Kaynak: AA
Eskişehirspor, Süper Lig'den transfer yaptı
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01 Ağustos 2018 18:11
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Atiker Konyaspor'dan futbolcu Erdon Daci'yi 1 yıllığına kiraladı.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp başkanı Halil Ünal ve divan kurulu başkanı Aydın Begiter ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen Makedon futbolcu Erdon Daci, kendisini Eskişehirsporlu yapan imzayı attı.

Atiker Konyaspor'a Makedonya'nın Vardar Skopje Jugend takımından transfer edilen 20 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon Eskişehirspor forması giyecek.

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