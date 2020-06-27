Eskişehirspor, son dakikada yıkıldı; 2. Lig'e düştü!

TFF 1. Lig'de 30. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Altay'ı konuk etti.



Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin gollerini 53. dakikada Mehmet Özkan ve 68. dakikada Onur Bayramoğlu kaydetti. Altay'a beraberliği getiren golleri 86. dakikada Kerim Avcı ve 87. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu attı.



Altay'da Leandro Kappel, 90+1. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



ESKİŞEHİRSPOR KÜME DÜŞTÜ!



Bu sonucun ardından Eskişehirspor, bitime 4 hafta kala 12 puanla TFF 2. Lig'e düştü. Altay ise 47 puanla 5. sırada yer aldı.



Eskişehirspor, Ulusal Lisans Kriterlerini tamamlanmaması, Ruud Boffin ve Sebastian Pinto'nun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle toplamda -15 puan silme cezasına çarptırılmıştı.



Altay, gelecek hafta Osmanlıspor'u ağırlayacak. Eskişehirspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.



