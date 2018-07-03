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Eskişehirspor, Semih Güler ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, savunma oyuncusu Semih Güler ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Kaynak: AA
Eskişehirspor, Semih Güler ile sözleşme yeniledi
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03 Temmuz 2018 11:51
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, savunma oyuncusu Semih Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Halil Ünal, idari ve tesislerden sorumlu asbaşkan Altan Begiter ve sportif direktör İzzet Erdoğan ile bir araya gelen Semih Güler, kendisini 3 yıl daha Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Almanya'nın Westfalia Herne takımından 2014 yılında Eskişehirspor'a transfer olan Güler, geçen sezon siyah-kırmızılı takımla 27 maça çıktı.

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