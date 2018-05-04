  •  
    Galatasaray'da cevabı bekleyen 9 kritik soru
  •  
    Igor Tudor'dan Terim için FLAŞ bir açıklama
  •  
    Fenerbahçe'de vedaya hazırlanan EN İYİ 11!
  •  
    Ve Gerrard İMZAYI attı, F.Bahçe'yi duyurdular
  •  
    Türkiye'ye yılın transfer sürprizi kapıda; o teklif

Eskişehirspor perdeyi mutlu kapattı

Spor Toto 1. Lig'de Yılmaz Vural'ın gelmesinin ardından performans yükselmesi yaşayan ve kümede kalma başarısı gösteren Eskişehirspor, sezonu mutlu sonlandırdı.

Kaynak: Sporx.com
Eskişehirspor perdeyi mutlu kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2018 19:16
Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eskişehirspor 3-0'lık skorla kazandı.

Eskişehirspor'un goleri, 59. dakikada Ibrahim Halil Öner, 90. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Hasan Ayaroğlu'ndan geldi.

Bu sonucun ardından Eskişehirspor puanını 41 yaparak sezonu noktaladı. Adanaspor ise üst üste 2 mağlubiyetin ardından, 43 puanla 2017/18 sezonuna 12. basamakta veda etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için