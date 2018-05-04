Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eskişehirspor 3-0'lık skorla kazandı.
Eskişehirspor'un goleri, 59. dakikada Ibrahim Halil Öner, 90. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Hasan Ayaroğlu'ndan geldi.
Bu sonucun ardından Eskişehirspor puanını 41 yaparak sezonu noktaladı. Adanaspor ise üst üste 2 mağlubiyetin ardından, 43 puanla 2017/18 sezonuna 12. basamakta veda etti.
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Eskişehirspor'un goleri, 59. dakikada Ibrahim Halil Öner, 90. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Hasan Ayaroğlu'ndan geldi.
Bu sonucun ardından Eskişehirspor puanını 41 yaparak sezonu noktaladı. Adanaspor ise üst üste 2 mağlubiyetin ardından, 43 puanla 2017/18 sezonuna 12. basamakta veda etti.
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