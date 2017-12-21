TFF 1. Lig ekiplerinden, ligin ilk yarısını Adanaspor galibiyetiyle kapatmayı hedeflediklerini söyledi.İldiz, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ilk yarının son maçı öncesi takımda cezalı ve sakat oyuncuların bulunduğunu söyledi.Adanaspor'un ligin önemli takımlarından biri olduğunu ifade eden İldiz, şöyle konuştu:"Adanaspor dişli takımlardan birisi, cumartesi günü zorlu bir maç olacak. Seyircimiz bizi her zaman destekliyor ancak bu maçta her zamankinden daha çok desteğe ihtiyacımız var. Önemli oyuncularımız yok. Kapanışı iyi yapmak istiyoruz. Ligin ilk yarısını 3 puan alarak kapatırsak bizim için çok iyi olacak. Eksikliklerin giderilmesi ve rehabilite açısından devre arasının bize iyi geleceğini düşünüyorum. İkinci yarıya moralli başlamak istiyoruz."Sakatlıkları bulunan futbolcularla ilgili bilgi veren İldiz, "Hasan Hüseyin Acar iki gün antrenmanlara çıkamadı. Erkan Zengin'in ayağında bir darbe vardı. Hafta sonuna kadar düzeleceklerini tahmin ediyorum. Geçen haftadan Kaan Kanak'ın sırtında bir sakatlık vardı. Sakatlığı devam eden Aykut Akgün oynayamayacak. Buruno ve Ofoedu sarı kart cezalısı. Belli bir kadromuz var, bunların içinde genç oyuncularımız da bulunuyor. Maça çıkıp elimizden geleni yapacağız. Adanaspor maçını kazanmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.Öte yandan, Eskişehirspor Sportif Direktörü İzzet Erdoğan da yaptığı açıklamada, futbolcuların alacaklarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve bir sorunun olmadığını belirtti.Sakatlığı bulunan futbolcuları Adanaspor maçına yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bu maçı kayıpsız atlatmak istiyoruz. Puan silme konusunda taraftarlarımız ve camiamız müsterih olsun, görüşmelerimiz çok iyi, karşı taraf olumlu bakıyor. Son gelişmeler hakkında kulüp başkanımız bilgi verecektir. Kavga ve birbirimizi suçlama dönemini atlattık. Şu anda Eskişehirspor'u nasıl düzlüğe çıkarırız onu konuşuyoruz. İki hedefimiz var; Adanaspor maçı ve takımı sağ salim eksiksiz Antalya kampına götürmek." ifadelerini kullandı.