Eskişehirspor, Mevlüt Çelik ve Kaan Gül'le sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, futbolcular Mevlüt Çelik ve Kaan Gül ile sözleşme yeniledi.



Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iç transferde Mevlüt Çelik ve Kaan Gül'le yeniden anlaşıldı.



Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu'nun da yer aldığı törende, futbolculardan Mevlüt Çelik ile 3, Kaan Gül ile 1+1 yıllık anlaşma imzalandı.



