Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçında Grandmedical Manisaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla deplasman ekibi Eskişehirspor oldu.
Eskişehirspor'a zorlu mücadelede galibiyeti getiren golü 86. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti.
Konuk ekip Eskişehirspor'da 86 ve 90. dakikalarda sarı kart gören Aykut Akgün oyun dışında kaldı.
Ligde arka arkaya dört maçını kaybeden Grandmedical Manisaspor 14 puanda kaldı. Eskişehirspor ise 30 puana ulaştı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Grandmedical Manisaspor, eski teknik direktörü Fatih Tekke'nin başında olduğu Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Eskişehirspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Yıldırım, Cemal Alpay
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bakaki (Dk. 63 Akın Açık), Sebaihi (Dk. 90 Ömer Buğdaycı), Ümit Yasin Arslan, İlkay Gül, Kağan Miray Bağış, Timur Karagülmez, Kemal Temel, Perovic, Alper Önal, Asım Hamzaçebi (Dk. 73 Uğur Pamuk)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Semih Güler, Aykut Akgün, Kaan Kanak, Bruno Mezenga, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Hürriyet Güçer, Semih Şentürk (Dk. 89 Michel), Ofoedu
Gol: Dk. 86 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Aykut Akgül (Eskişehirspor)
Sarı kart: Dk. 63 Alper Önal (Grandmedical Manisaspor)
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Eskişehirspor'a zorlu mücadelede galibiyeti getiren golü 86. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti.
Konuk ekip Eskişehirspor'da 86 ve 90. dakikalarda sarı kart gören Aykut Akgün oyun dışında kaldı.
Ligde arka arkaya dört maçını kaybeden Grandmedical Manisaspor 14 puanda kaldı. Eskişehirspor ise 30 puana ulaştı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Grandmedical Manisaspor, eski teknik direktörü Fatih Tekke'nin başında olduğu Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak. Eskişehirspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Ramazan Keleş, Mehmet Yıldırım, Cemal Alpay
Grandmedical Manisaspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Bakaki (Dk. 63 Akın Açık), Sebaihi (Dk. 90 Ömer Buğdaycı), Ümit Yasin Arslan, İlkay Gül, Kağan Miray Bağış, Timur Karagülmez, Kemal Temel, Perovic, Alper Önal, Asım Hamzaçebi (Dk. 73 Uğur Pamuk)
Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu), Semih Güler, Aykut Akgün, Kaan Kanak, Bruno Mezenga, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Hürriyet Güçer, Semih Şentürk (Dk. 89 Michel), Ofoedu
Gol: Dk. 86 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Aykut Akgül (Eskişehirspor)
Sarı kart: Dk. 63 Alper Önal (Grandmedical Manisaspor)
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