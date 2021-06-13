"Eskişehirspor kapanabilir!"

Eskişehirspor'da Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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'Eskişehirspor kapanabilir!'
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13 Haziran 2021 12:54
Eskişehirspor'da Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu kongrede bir konuşma yaptı. Çelikoğlu, 28 Haziran'a kadar transfer yasağının kaldırılmaması halinde Es Es'in kapanma eşiğine gideceğini ve bu kongrenin son kongre olabileceğini söyledi.

Çelikoğlu yaptığı açıklamada, "Bizim bu transfer yasağını kaldırmamız lazım. Eğer transfer yasağı kaldırılmazsa, yönetim oluşmazsa kulüp kapanma sürecine gider. FIFA ve TFF'deki alacaklı futbolcuların imza vermesini ve mütevazi bir takım oluşturmamız lazım. Bu yıllardır olmadı. Bu transferi açamazsak bir daha genel kurul yapmanın anlamı yok. Transferi açamayıp yönetime gelen kişilere ateş topu vermiş oluruz onlarda başarısız olur. Yönetimi oluşmamış, kayyuma kalan kulüplerin durumu ortada. Kulüp kayyuma kalırsa kapanma süreci başlar." ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor Kulübünün borcunun, 246 milyon 258 bin 239 lira olduğu açıklandı.

Kaynak: Anadolu Gazetesi

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