Eskişehirspor, kaleci Melih Ağa ile sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, kaleci Melih Ağa ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA
Eskişehirspor, kaleci Melih Ağa ile sözleşme yeniledi
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20 Ağustos 2020 16:49
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, kaleci Melih Ağa ile yeni sözleşme imzaladı.

Siyah-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulübün başkan yardımcısı Fatih Baturaygil ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde görüşen kaleci Melih Ağa, sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 10 maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 16 gol gördü.

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