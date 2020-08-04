Eskişehirspor, iki isimle sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Onur Bayramoğlu ve Hasan Ulaş Uygur'la üçer yıllık sözleşme yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Eskişehirspor, iki isimle sözleşme yeniledi
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04 Ağustos 2020 21:23
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Onur Bayramoğlu ve Hasan Ulaş Uygur'la üçer yıllık sözleşme yeniledi.

Siyah kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, iç transfer görüşmelerine devam edilen Eskişehirspor'da sözleşmeleri sezon sonunda biten Onur Bayramoğlu ve Hasan Ulaş Uygur'la yeniden sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, kulüp başkan yardımcısı Fatih Baturaygil ve teknik asbaşkan Ömer Kurumehmetoğlu'yla Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde görüşen futbolcuların, üçer yıllık sözleşmeye imza attıkları kaydedildi.



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