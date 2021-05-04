Eskişehirspor için şok iddia: İsyan var!

Eskişehirspor'da futbolcular ve tesis personelinin aylardır maaş alamadığı ve kiralarını ödeyemedikleri için isyan ettikleri iddia edildi. Es Es'in taraftar gruplarından Münferi Tayfa, bu acı iddiayı sosyal medya hesabından açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Eskişehirspor için şok iddia: İsyan var!
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04 Mayıs 2021 13:39
Eskişehirspor tribünlerinde adından söz ettiren Münferi Tayfa, 1 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarından önemli bir paylaşım yaptı.

Taraftar grubu burada yaptığı açıklamada, Siyah Kırmızılı kulüpte futbolcuların ve tesis personelinin para alamadıkları iddia ederek, bu kişilerin isyan noktasına geldiğini ileri sürdü.

Kiralarını ödeyemiyorlar

Es Es'teki yaşandığı iddia edilen bu tabloyla ilgili Münferi Tayfa Grubu yaptığı paylaşımda; "Tesis personelimizin ve takımda oynayan bazı oyuncularımızın uzun zamandır maaş alamadığını ve ev kiralarını bile ödeyemediklerini, artık dün itibariyle isyan ettiklerini üzüntü ve endişe içinde öğrendik" yorumunu yaptı. [Eskişehir Anadolu Gazetesi]


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