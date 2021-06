Eskişehirspor için korkutan ihtimal: 'Direkt amatör küme'

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, imza vermeyen isimlere seslendi. Diri, "Kişilere kızıp koca şehri cezalandırmayın. Gelin yakışanı yapın imza verin" dedi



Diri yaptığı açıklamada; "Eskişehirspor'un gelirlerinin tamamı temlikli... TFF, Spor Toto, Aktif Bank gibi bir çok geliri var. Ancak bu paralar temlikli olduğu için sırada kim varsa parayı o alıyor. Futbolcu arkadaşların anlaması gereken kulüp yaşarsa paralarını alırlar. İmza verip yaşatırlarsa haklarını alırlar. Sanki şampiyonlar liginde kaldık kupalarda estik her gelene 5 attık gibi moda girmiş olanlar, takım küme düştü finalde kaybetti şimdi de 2. Lig'de ve imza vermezseniz direk amatöre düşecek.



"Gelin yakışanı yapın"



Hep kendinizi haklı buluyorsunuz ama en çok hakkı olan taraftar! Kişilere kızıp koca şehri cezalandırmayın. Aranızda aslan gibi adamlar olduğunu biliyoruz. Size destek olmuş bu tribünler şu an sizden destek istiyor. Vallahi ah olur. On binlerce insan kahroluyor. Ortada yönetim yok. Yönetime aday kimse de yok. Gelin yakışanı yapın imza verin" dedi. [Anadolu Gazetesi]