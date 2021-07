Eskişehirspor için bugün sonun başlangıcı mı olacak?

56 yıllık kulüp tarihinin hem saha içi hem de saha dışı en zorlu günlerini yaşayan Eskişehirspor'da bugün yapılacak genel kurul merakla bekleniyor.



Eskişehir Sonhaber'de yer alan habere göre; Genel kurul kararı alındığı günden bu yana geçen zaman diliminde her anlamda ciddi zaman kaybeden kulüp başkanını bulabilecek mi büyük merak konusu.



Kader belli olacak



Geride bıraktığımız ay 4 Haziran'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 11 Haziran'a ertelenen, 11 Haziran'da aday çıkmadığı için 28 Haziran'a kadar ara verilen Genel Kurul'da ne yazık ki 28 Haziran'da da bir yönetim listesi çıkmamıştı. Ali Çelikoğlu başkanlığındaki Divan Kurulu sorumluluk alarak genel kurulu bugüne öteledi. Bugün kulübün kaderi belli olacak.



Taraftarın beklentisi



Bugün saat 16.00'da Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak genel kurul öncesi, yönetim listesi oluşturulması konusunda bir gelişme net anlamada yaşanmazken, Divan Kurulunun liste çıkmaması halinde, ne yapacağı da ayrı bir merak konusu. Taraftarların tek beklentisi bugün kulübün bir başkanı olması.



Baturaygil ne durumda?



Genel Kurul salonunda kulüp ile ilgili konuşurken umudunun olduğunu söyleyen Divan Kurulu Fatih Baturaygil'in başkan adayı olma düşüncesi vardı. Bununla ilgili bir takım çalışmalar yapan Baturaygil, iş çıkmaza girince transfer tahtasını açma noktasında tıkandıklarını belirterek aday olmayı düşünmediğini yazılı olarak açıklamıştı. Baturaygil'in cumartesi, pazar hatta pazartesi genel kurul saatine kadar yapacağı görüşmelerin adaylık konusunda net anlamda belirleyici olacağı öğrenildi.



Kayyuma devredilirse ne olacak?



12 Haziran'da açıklama yapan Eskişehirspor'un eski başkanı Mustafa Akgören, "Biz yok olmanın eşiğindeyiz. Bir yönetim çıkmazsa bu iş kayyuma kalıyor. Kayyum da, bazı arkadaşların 'Kayyuma kalsın. Samsun kayyuma kaldı, oradan yürüdü' sanıyorlar ya öyle bir şey değil yani. Kayyuma kalmak demek kapanmanın başlangıcı demek. Kayyuma kalmak demek kurtuluş falan demek değil" ifadelerini kullanmıştı.



Odunpazarı Belediye Başkanı: "Kulüp kapanırsa..."



Eskişehirspor'un her zaman yanında olan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt saglısollu.com haber sitesinde Arif Anbar'a açıklamalarda bulundu.



Kurt, "Eskişehirspor'un bu hale gelmesinin sebebi kötü yönetimlerdir. Uzlaşmaz tavırlardır. Bu tavırların halen sürdürülüyor olmasıdır. Takım 2. Lige düşmüş, lisanslı sporcu kalmamış ama yöneticilerimiz halen anlaşamıyor. Şunu ısrarla çok kez söyledim. Bazıların Eskişehirspor'a borcu var. Bunun hatırına yan yana gelin diyorum ama gelmiyorlar. Ben denedim, başkanım abim sen iyisin ama falan varsa ben yokum diyorlar. Bir kaosun içindeyiz. Göz göre göre bu duruma geldik. Kongre divan heyeti çaresizlik içinde. Ben Eskişehir'de yetkili kim varsa bu işin altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum. Umudum kalmadı. Şu anda alacağı olanlara gülüyorum. Kulüp kapanırsa bu parayı alabileceklerini zannediyorlar" dedi



Kadroda yaprak dökümü



Eskişehirspor'da şu ana kadar dört isim takımdan ayrılıp bir başka kulübe imza attı. Bedirhan Altunbaş TFF 1.Lig'in yeni ekiplerinden Manisa FK ile, Talha Erdoğan Boluspor ile, Mevlüt Çelik Kocaelispor ile anlaşırken Hamed Sholaja da İsrail Süper Lig takımlarından Hapoel Jerusalem ile sözleşme imzaladı. Kadrodaki diğer isimler de bir an önce bir yönetim kurulunun oluşmasını, teknik direktörün belirlenip yeni sezon hazırlıklarının başlamasını bekliyor.