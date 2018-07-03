Eskişehirspor, Hakan Arslantaş ile sözleşme imzaladı

Kulüp başkanı Halil Ünal, Hakan Arslantaş için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehispor'un bu sezon hedefinin Süper Lig olduğunu belirterek, şampiyonluğa çok inandıklarını kaydetti.Eskişehirspor'un güç birlikteliğine, birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu:"20 Temmuz'a kadar transfer çalışmalarımızın bir hayli yol almasını istiyoruz. Daha sonra hazırlık maçlarına başlayacağız. Bolu ve Afyonkarahisar'da maç yapmak için görüşmelerimiz sürüyor. 5-6 hazırlık maçı oynamak istiyoruz. Bazı takımlara özel davetiyeler gönderdik. Yeni stadımızda sezon açılış maçı yapmak istiyoruz."Hakan Arslantaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını kaydeden Ünal, "İkinci yılda Süper Lig'de olacağız. Hep birlikte başaracağız. 20 Temmuz'a kadar transferler sürecek. Hakan Arslantaş özel bir kardeşimiz. Öteden beri kadromuzda görmek istiyorduk." ifadelerini kullandı.Yeni transfer Hakan Arslantaş ise Eskişehir'in bir futbol kenti olduğunun altını çizerek, Eskişehirspor'a faydalı olmak için her şeyi yapacağını vurguladı.