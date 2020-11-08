Eskişehirspor galibiyeti yine tadamadı

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, Keçiörengücü'nü ağırladı. Ligde sonuncu sırada yer alan Eskişehirspor ile Keçiörengücü'nün karşı karşıya geldiği maçta ilk gol 14. dakikada Keçiörengücülü Uğur Utlu'dan geldi. 32. dakikada ise Eskişehirspor'dan Sunday Alimi attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.



Ev sahibi ekipten ilk golün sahibi Sunday Alimi, 46. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Eskişehirspor, ligdeki ilk galibiyetine çok yaklaşmışkeni 90. dakikada Keçiörengücü, Arb Manaj'la ağları bir kez daha sarstı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla birlkte Eskişehirspor, 4 puanla son sıradan 17. sıraya yükseldi.



Üst sıralara oynayan Keçiörengücü ise 15 puanla 5. sıradaki yerini korudu.



TFF 1. Lig'in 10. haftasında Eskişehirspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise evinde Akhisar'ı ağırlayacak.



