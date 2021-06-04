Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi

TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi.

Haber; AA
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Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi
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04 Haziran 2021 16:13
 TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan kongreye, 509 delegeden sadece 67'si katıldı.

Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 11 Haziran Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.


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