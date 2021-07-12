Eskişehirspor'da bir kez daha başkan adayı çıkmadı

Eskişehirspor Kulübü Genel Kurulu, başkan adayı çıkmadığı için 3'üncü kez ertelendi

Haber; AA
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Eskişehirspor'da bir kez daha başkan adayı çıkmadı
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12 Temmuz 2021 17:37
Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'da olağanüstü seçimli genel kurul, kulüp başkanlığı için aday çıkmaması nedeniyle üçüncü kez yapılamadı.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını yürüten Ali Çelikoğlu, yaptığı konuşmada, aday çıkmadığından dolayı genel kurulu 27 Temmuz'a ertelediklerini belirtti.

Divan kurulu üyesi Fatih Baturaygil ise Eskişehirspor'un transfer yasağının kaldırılması için eski futbolcu ve antrenörlerinden almaları gereken 26 imzanın kaldığını aktardı. Baturaygil, siyah-kırmızılı ekibin sezonu tamamlaması için 25 milyon liraya ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'un 11 ve 28 Haziran'daki genel kurulları, başkan adayı çıkmadığı için seçim yapılamaması nedeniyle ertelenmişti.


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