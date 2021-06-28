Eskişehirspor'da başkanlığa adayı çıkmadı

Eskişehirspor'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu, kulüp başkanlığı için aday çıkmaması üzerine 12 Temmuz'a ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskişehirspor'da başkanlığa adayı çıkmadı
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28 Haziran 2021 22:23
Misli.com 2. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor'da kulübün olağanüstü seçimli genel kurulu, kulüp başkanlığı için aday çıkmaması üzerine 12 Temmuz'a ertelendi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını yürüten Ali Çelikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yönetim kuruluna aday çıkmaması üzerine genel kurulu 15 gün ertelediklerini söyledi.

Divan Kurulu Üyesi Fatih Baturaygil ise kulübün transfer yasağının kaldırılması için çalışma yürüttüklerini belirterek, toplam 87 dosyadan 23 imza kaldığını bunun yanı sıra 4 de FIFA dosyasının bulunduğunu kaydetti.


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