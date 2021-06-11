Eskişehirspor'da aday çıkmadı, seçim 28 Haziran'a ertelendi!

Eskişehirspor'da kulüp başkanlığı için aday çıkmaması üzerine, seçim 28 Haziran'a ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskişehirspor'da aday çıkmadı, seçim 28 Haziran'a ertelendi!
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11 Haziran 2021 19:04
TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor Kulübünün mali kongresi ile olağanüstü seçimli genel kurulu yapıldı.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığına Ali Çelikoğlu seçildi.

Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından mali ve idari raporlar ile gelir-gider bilançosu okundu. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ve yönetimi, 188 delegenin 187'sinin oyuyla ibra edildi.

Eskişehirspor Kulübünün borcunun, 246 milyon 258 bin 239 lira olduğu açıklandı.

Konuşmaların ardından olağanüstü seçimli genel kurula geçildi. Kulüp başkanlığına aday çıkmaması üzerine, 28 Haziran'da genel kurulun tekrar toplanması kararlaştırılarak, seçim ertelendi.

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