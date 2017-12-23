Eskişehirspor Adanaspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Eskişehirspor-Adanaspor maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. TFF 1. Ligi'nin 17. haftasında Eskişehirspor-Adanaspor karşı karşıya gelecek.
. Ligin 17. haftasında oynanacak Eskişehirspor-Adanaspor maçı naklen yayınlanacak.
23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak maç, beIN Sports Max 2 ekranında canlı olarak yayınlanacak
Eskişehirspor-Adanaspor maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'dan itibaren beIN Sports Max 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.
Genel Bilgiler
- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 18 puan 5 averaj ile 14. sırada yer alan Eskişehirspor, 23 puan -4 averaj ile 8. sırada yer alan Adanaspor ile karşı karşıya geliyor.
- Son 10 yılda, Yücel İldiz ile Osman Özköylü 5 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 3 galibiyet elde etti.
- 34.930 kişi kapasiteli Eskişehir Yeni Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Yılmaz yönetecek.
- Ev sahibi takımda Bruno Mezenga, Chikeluba Ofoedu cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler. Misafir takımda ise eksik oyuncu bulunmamaktadır.Ev Sahibi
- Kendi sahasında oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.
- 19 golle kendi sahasında en fazla gol atan 2 takımdan biri.
- Hakem Abdullah Yılmaz yönetiminde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.Konuk Ekip
- 2 golle ligin deplasmanda en az gol atan takımı.
- Hakem Abdullah Yılmaz yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.Son Karşılaşmalar
- Eskişehirspor 4, Adanaspor 5 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
- Eskişehirspor 8 gol atarken, Adanaspor 16 golle karşılık verdi.
- 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.
- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.
- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.
- Eskişehirspor 1 ve Adanaspor 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.