Eskişehirspor Adanaspor maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

- TFF 1. Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 18 puan 5 averaj ile 14. sırada yer alan Eskişehirspor, 23 puan -4 averaj ile 8. sırada yer alan Adanaspor ile karşı karşıya geliyor.- Son 10 yılda, Yücel İldiz ile Osman Özköylü 5 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 3 galibiyet elde etti.- 34.930 kişi kapasiteli Eskişehir Yeni Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdullah Yılmaz yönetecek.- Ev sahibi takımda Bruno Mezenga, Chikeluba Ofoedu cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler. Misafir takımda ise eksik oyuncu bulunmamaktadır.- Kendi sahasında oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- 19 golle kendi sahasında en fazla gol atan 2 takımdan biri.- Hakem Abdullah Yılmaz yönetiminde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.- 2 golle ligin deplasmanda en az gol atan takımı.- Hakem Abdullah Yılmaz yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.- Eskişehirspor 4, Adanaspor 5 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Eskişehirspor 8 gol atarken, Adanaspor 16 golle karşılık verdi.- 5 maç 2,5 gol altında, 5 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Eskişehirspor 1 ve Adanaspor 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.