Eskişehirli işitme engelli güreşçilerden 2 madalya

Bursa'da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'na, Eskişehir'den katılan Ahmet Oğuz Çoşar gümüş, Recep Karakuş ise bronz madalya kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Eskişehirli işitme engelli güreşçilerden 2 madalya
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22 Temmuz 2023 16:43
Bursa'da 19-21 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen  Türkiye İşitme Engelliler Güreş  Şampiyonası'na, Eskişehir'den katılan  Ahmet Oğuz Çoşar gümüş, Recep Karakuş  ise bronz madalya kazandı.

Bursa Osmangazi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Türkiye İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası  düzenlendi. Müsabakalara, Eskişehir'den katılan 2 sporcu elde ettikleri derecelerle madalya almaya hak kazandı. Sporculardan Ahmet Oğuz Coşar, 92 kilogram kategorisinde çıktığı minderde Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi olurken, 77 kilogramda mücadele eden Recep Karakuş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

 
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