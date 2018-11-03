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"Eskişehir'i sevmek Eskişehirspor'dan başlar"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kent halkını yarın sahalarında yapacakları Osmanlıspor maçına davet etti.

Kaynak: AA
'Eskişehir'i sevmek Eskişehirspor'dan başlar'
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03 Kasım 2018 16:18
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kent halkını 4 Kasım Pazar günü sahalarında yapacakları Osmanlıspor maçına davet etti.

Çapa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir şehrin sakinlerinin kederde ve neşede beraber olduğu takdirde hemşehri sayılabileceğini aktardı.

Futbolun insanları yaşadığı yere bağlayan bir spor dalı olduğunu belirten Çapa, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor'u bu şehir yarattı ama sakinleri hemşehri yapmak, Eskişehirspor'un marifeti. Milli maçlar ve sonra deplasman. Yarınki maçı kaçıran olursa Eskişehirspor'u desteklemek için üç hafta bekleyecek. Sonbaharın son güzel günleri bitmemişken bence stadyumda buluşalım. Eskişehir'i sevmek Eskişehirspor'dan başlar. Eskişehir bizim."

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