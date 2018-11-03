'Eskişehir'i sevmek Eskişehirspor'dan başlar'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, kent halkını 4 Kasım Pazar günü sahalarında yapacakları Osmanlıspor maçına davet etti.Çapa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir şehrin sakinlerinin kederde ve neşede beraber olduğu takdirde hemşehri sayılabileceğini aktardı.Futbolun insanları yaşadığı yere bağlayan bir spor dalı olduğunu belirten Çapa, şunları kaydetti: