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Eskişehir'den tek gol, 3 puan! Osmanlı'da kötü gidiş sürüyor...

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Eskişehirspor karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
Eskişehir'den tek gol, 3 puan! Osmanlı'da kötü gidiş sürüyor...
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04 Kasım 2018 21:04
Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Osmanlıspor'u konuk etti.

Fuat Çapa yönetimindeki Eskişehirspor 45. dakikada Alperen Kocabaş'ın attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Eskişehirspor puanını 11'e yükseltirken, üst üste üçüncü maçını kaybeden Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Osmanlıspor, 13 puanda kaldı.

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