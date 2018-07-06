Eskişehir'den Mustafa Pektemek'e kanca

Geçen sezon TFF 1. Lig'de beklentilerin oldukça uzağında kalan ve bu sezon tekrardan Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Eskişehirspor, Mustafa Pektemek için devreye girdi.Fanatik'in habeirne göre, Kırmızı-Siyahlılar'ın, yıllık 1.7 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki futbolcu içinteklifini ilettiği öğrenildi.Beşiktaş yönetimi ise tecrübeli oyuncuyu bonservisiyle göndermek istemesi nedeniyle teklifi bekletiyor.29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştıran Anadolu ekipleri, tecrübeli futbolcunun senelik 1.7 milyon Euro'luk (9 milyon TL) maaşı nedeniyle geri adım atıyor. Bu nedenle takımda kalan Mustafa, Beşiktaş ile antrenmanlara çıkmaya devam ediyor