Eskişehir'den Adana Demirspor'a son dakika çelmesi

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor'un Adana Demirspor'u konuk ettiği maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eskişehir'den Adana Demirspor'a son dakika çelmesi
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20 Mart 2021 18:04
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında lig sonuncusu Eskişehirspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede goller, 89'da Adana Demirsporlu Emircan Altıntaş, 90'da da Eskişehirsporlu Sezgin Coşkun'dan geldi.

89'da galibiyet fırsatını yakalan ve 90. dakikada 2 puanı elinden kaçıran Adana Demirspor, 49 puanla 4. sırada yer aldı. Samet Aybaba yönetiminde, son 3 maçını kazanan ve bu maçta da galip gelmesi halinde ilk 2'ye yerleşecek olan Adana ekibi, 90. dakika şok yaşadı.

Ligin son sırasında olan Eskişehirspor ise bu beraberliğin ardından puanını 8'e yükseltti.

 

 

 



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