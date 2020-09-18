Eskişehir'de sessiz bir maç

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Eskişehirspor evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri neticesinde seyircisiz oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
İki takımın da kısır bir oyun ortaya koyduğu mücadelede Eskişehirspor 2 kez kaleyi bulurken, Adanaspor ise 3 isabet bulsa da golü çıkaramadı.
İlk hafta İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor böylece puanını 4 yaparken, açılışta Ankaraspor'a 1-0 mağlup olan Eskişehirspor ilk puanını aldı.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eskişehirspor deplasmanda Altay ile karşılaşacakken, Adanaspor ise evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek.
Yeni Eskişehir Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri neticesinde seyircisiz oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
İki takımın da kısır bir oyun ortaya koyduğu mücadelede Eskişehirspor 2 kez kaleyi bulurken, Adanaspor ise 3 isabet bulsa da golü çıkaramadı.
İlk hafta İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor böylece puanını 4 yaparken, açılışta Ankaraspor'a 1-0 mağlup olan Eskişehirspor ilk puanını aldı.
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eskişehirspor deplasmanda Altay ile karşılaşacakken, Adanaspor ise evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek.