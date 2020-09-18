Eskişehir'de sessiz bir maç

TFF 1. Lig'de 2. haftanın açılış maçında Eskişehirspor evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi.



Yeni Eskişehir Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri neticesinde seyircisiz oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



İki takımın da kısır bir oyun ortaya koyduğu mücadelede Eskişehirspor 2 kez kaleyi bulurken, Adanaspor ise 3 isabet bulsa da golü çıkaramadı.



İlk hafta İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Adanaspor böylece puanını 4 yaparken, açılışta Ankaraspor'a 1-0 mağlup olan Eskişehirspor ilk puanını aldı.



TFF 1. Lig'in 3. haftasında Eskişehirspor deplasmanda Altay ile karşılaşacakken, Adanaspor ise evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek.



