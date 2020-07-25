Eskişehir'de olimpik deneme yarışları başladı

Türkiye Atletizm Federasyonu takviminin yaz sezonundaki olimpik deneme yarışları, Eskişehir'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Eskişehir'de olimpik deneme yarışları başladı
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25 Temmuz 2020 15:13
Türkiye Atletizm Federasyonu takviminin yaz sezonundaki olimpik deneme yarışları, Eskişehir'de başladı.

Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek olimpik deneme yarışmalarının açılışını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da takip etti.

Büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarışma alanları dezenfekte edilirken, görevliler ise maske taktı.

Etkinlikte yaklaşık 480 atlet mücadele ediyor.



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