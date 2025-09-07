07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
3-0
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
0-082'
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
3-278'
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
1-1
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
1-4
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
2-0
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
0-5
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
0-0
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
1-1
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
3-0
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Eskişehir'de milli final heyecanı dev ekranda izlendi!

Eskişehirliler A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçını dev ekranda izledi.

calendar 07 Eylül 2025 18:45 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2025 18:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekranda izledi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemek için Dede Korkut Parkı'nı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın başlangıcında alkış ve tezahüratlarda bulundu.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, alandaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.



Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve formalarıyla milli maç heyecanı yaşadı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, AA muhabirine, milli maç dolayısıyla Dede Korkut Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Festivaller parkındayız. Halkımız da artık burayı benimsedi. Durmayacağız, etkinliklerimizi festivallerimizi yapmaya devam edeceğiz. Akşam da A Milli Futbol Takımı'mızın maçı var. Halkımızı o maç için de buraya bekliyoruz. Akşam da güzel bir maç olacaktır." diye konuştu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
