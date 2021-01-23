Eskişehir'de 97 dakika futbol var ama gol yok!

TFF 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Ankaraspor'u konuk etti.



Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.



Bu sonucun ardından Ankaraspor'da 4 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi ve başkent ekibi, 10 puanla 17 sırada yer buldu. Son 5 maçında 3. beraberliğini alan Eksişehirspor ise 4 puanla son sırada yer aldı.



Ankaraspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü konuk edecek. Eskişehirspor ise Adanaspor deplasmanına gidecek.



