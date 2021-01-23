Eskişehir'de 97 dakika futbol var ama gol yok!

TFF 1. Lig'de 18. hafta mücadelesinde Eskişehirspor ile Ankaraspor, 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Eskişehir'de 97 dakika futbol var ama gol yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2021 17:58
TFF 1. Lig'de 18. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, Ankaraspor'u konuk etti.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Ankaraspor'da 4 maçlık mağlubiyet serisi sona erdi ve başkent ekibi, 10 puanla 17 sırada yer buldu. Son 5 maçında 3. beraberliğini alan Eksişehirspor ise 4 puanla son sırada yer aldı.

Ankaraspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü konuk edecek. Eskişehirspor ise Adanaspor deplasmanına gidecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için