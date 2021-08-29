Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu

"Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" kapsamında yarışlar sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eskişehir Yarı Maratonu koşuldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2021 15:19
"Eskişehir Yarı Maratonu ve Spor Festivali" kapsamında yarışlar tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda düzenlenen koşuya yaklaşık 1500 sporcu katıldı.

10 kilometre koşusunda erkeklerde Ömer Oklu birinci, Ersin Kurşunoğlu ikinci, Bedri Şimşek üçüncü oldu. Kadınlarda ise sırasıyla Aysel Yalaç, Özlem Işık ve Burcu Kaya dereceye girdi.

21 kilometrede erkeklerde birinciliği Getaye Gelaw, ikinciliği Fetene Alemu Regasa, üçüncülüğü Cihat Ulus kazandı. Kadınlarda birinciliği Nuran Satılmış, ikinciliği Büşra Nur Koku, üçüncülüğü Bahar Atalay elde etti.

Paralimpik 10 kilometre koşusunu ise Osman Yekta birinci, Kadir Yekta ikinci, Murat Muslu üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini protokol üyelerinden aldı.

 

Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.