'in 20. haftasında, evindeile karşılaştı. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eskişehirspor 3-2'lik skorla kazandı ve 4 maç sonra galibiyetle tanıştı.Eskişehirspor'a galibiyeti getiren goller, 237. dakikada Erdal Akdarı ile 72. ve 80. dakikalarda Sissoko'dan geldi. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 38. dakikada Stancu ile 84. dakikada Barış Başdaş kaydetti.Bu sonucun ardından Gençlerbirliği üst üste 3. mağlubiyetini aldı ve 41 puanda kaldı. Eskişehirspor ise puanını 20 yaparak kümede kalma yolunda önemli bir adım daha attı.Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği evinde Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Eskişehirspor ise deplasmanda Karabükspor'a konuk olacak.Yeni EskişehirAtilla Karaoğlan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali AkkorMelih Ağa, Sissoko, Issah (Dk. 68 Kıvanç Karakaş), Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Ferhat Kiraz, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil Öner (Dk. 77 Emre Güral), Fıratcan Üzüm (Dk. 63 Milinkovic)Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yasin Pehlivan, Sessegnon (Dk. 62 Matei), Claro, Arnason, Deniz Yılmaz, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Barış Başdaş), Mert Nobre (Dk. 22 Stancu)Dk. 37 Erdal Akdarı, Dk. 72 ve Dk. 80 Sissoko (Eskişehirspor), Dk. 38 Stancu, Dk. 82 Barış Başdaş (Gençlerbirliği)Dk. 28 Claro, Dk. 40 Bekir Yılmaz, Dk. 53 Ahmet Oğuz, Dk. 85 Matei, Dk. 90+1 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Dk. 76 Ferhat Kiraz (Eskişehirspor)