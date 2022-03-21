Eskişehir Ormanspor, Spor Toto'yu rahat geçti!

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Eskişehir Ormanspor, konuk ettiği Spor Toto'yu 26-18 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskişehir Ormanspor, Spor Toto'yu rahat geçti!
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21 Mart 2022 19:07
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Eskişehir Ormanspor, konuk ettiği Spor Toto ile karşılaştı.

Mücadeleyi Eskişehir Ormanspor 26-18 kazandı.

Porsuk Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçında Eskişehir Ormanspor ile Spor Toto karşılaştı.

Maçın ilk yarısını 13-8 önde tamamlayan ev sahibi Eskişehir Ormanspor, sahadan 26-18 galip ayrıldı.

 

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