Eskişehir Ormanspor, Spor Toto'yu rahat geçti!

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Eskişehir Ormanspor, konuk ettiği Spor Toto ile karşılaştı.
Mücadeleyi Eskişehir Ormanspor 26-18 kazandı.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçında Eskişehir Ormanspor ile Spor Toto karşılaştı.
Maçın ilk yarısını 13-8 önde tamamlayan ev sahibi Eskişehir Ormanspor, sahadan 26-18 galip ayrıldı.
Mücadeleyi Eskişehir Ormanspor 26-18 kazandı.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan haftanın kapanış maçında Eskişehir Ormanspor ile Spor Toto karşılaştı.
Maçın ilk yarısını 13-8 önde tamamlayan ev sahibi Eskişehir Ormanspor, sahadan 26-18 galip ayrıldı.