Eskişehir Ormanspor, pivot Eren Soycan'ı transfer etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan pivot Eren Soycan'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Eskişehir Ormanspor, pivot Eren Soycan'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Haziran 2021 16:22
Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan pivot Eren Soycan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, SELKA Eskişehir Hentbol Spor Kulübünün altyapısından yetişen Eren Soycan'ın 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giydiğini hatırlatarak, 19 yaşındaki oyuncunun yükselen sportif başarı ivmesini artırarak başarılar kazanmak istediklerini kaydetti.

Eren Soycan ise Eskişehir Ormanspor'un hedeflerine ulaşması için elinden gelen katkıyı vermek istediğini aktardı.

Genç oyuncu, konuşmaların ardından resmi sözleşmeyi imzaladı.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.