Eskişehir Ormanspor, Murat Beyaztoprak'ı transfer etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, Antalyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Murat Beyaztoprak'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eskişehir Ormanspor, Murat Beyaztoprak'ı transfer etti
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04 Temmuz 2021 16:59
Hentbol Erkekler Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, Antalyaspor'dan sağ kanat oyuncusu Murat Beyaztoprak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, deneyimli bir oyuncuyu kadrolarına dahil ettikleri için mutlu olduklarını bildirdi.

Beyaztoprak ise yeniden Eskişehir'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Daha sonra Murat Beyaztoprak, yeni kulübüyle sözleşme imzaladı.


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