Eskişehir'in 'Amazon' kadınları, dragon festivaline hazırlanıyor

Eskişehir'de 36 kadının yer aldığı "Amazonlar" takımı, yurt içinde yapılan dragon bot yarışmalarında mücadele ederek kadın dayanışmasına dikkati çekiyor.Kentte 2019 yılında 16 kadın tarafından kurulan ve ilk kez o sene 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Dragon Yarışları'nda boy gösteren "Amazonlar Kadın Dragon Kürek Takımı"nın üye sayısı 3 yılda 36'ya ulaştı.Ev kadınlarının yanı sıra öğretmen, akademisyen, diş hekimi, mühendis, sanat yönetmeni gibi mesleklerden mensupları bulunan takım, düzenledikleri atölye çalışmalarında yarışmalarda giydikleri kostümleri kendileri dikiyor.Takılarını da tasarlayan kürek takımı, Eskişehir dışında Muğla, Aydın, Samsun gibi kentlerdeki yarışma ve festivallere katıldı.Yarışmalar öncesi birbirlerine özel makyaj yapan takım üyeleri, kadın dayanışması ve birlikteliğinin örneğini sergiliyor."Amazonlar", İstanbul'da 11-12 Haziran'da gerçekleştirilecek Kurumlararası Dragon Festivali'ne Eskişehir'deki Sarısungur Göleti'nde antrenman yaparak hazırlanıyor.Kadın takımı, festival kapsamında Maltepe'de denize açılacak diğer kürek takımlarıyla yarışacak.Takımın kurucu başkanı Özlem Kanat Örneksoy, AA muhabirine, kadın dayanışmasına ve kadınların zorluklara karşı birlikte olmasına dikkat çekmek hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.Örneksoy, festivalin kurumlar arası birlikteliğe katkı amaçladığını, takım olarak ise kadınların spor dalında daha fazla görünür olduğunu göstermeyi hedeflediklerini belirterek "Dragon bot, Çin'de çıkıyor ilk kez. Botun önünde 1 ejderha başı ve arkasında kuyruğu var. Yarışmalar bu özellikten dolayı dragon olarak anılıyor. Yarıştığımız bot 12 kişilik. 10 kürekçi, 1 davulcu ve 1 dümenci yer alıyor." ifadelerini kullandı.İsimleri için savaşçı kadınlar olarak tasvir edilen "Amazonlar" mitinden ilham aldıklarını belirten Örneksoy, "Toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine ve zihinlerde kadınlara biçilen rollere karşı mücadele etmemiz gerektiğini fark ettik. Ortak bir amaç ve hayat için bir aradayız. Farklılıklarla kadın sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.Örneksoy, yarışmalarda iki takım oluşturabilecek kadroya sahip olduklarını dile getirdi.Caretta carettalar için Muğla'nın Köyceğiz Gölü ve Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda kürek çektiklerini anlatan Örneksoy, "Aynı bölgede Kaptan June Şükran Geçişi kano etkinliğine katıldık. Oradaki kadınları da dragon bot takımı kurmaları yönünde cesaretlerdik." diye konuştu.Aydın'ın Çine ilçesinde düzenlenen Zeytinyağı Festivali'nde, 19 Mayıs'ta da Samsun'da dragon yarışmalarında yer aldıklarını belirten Örneksoy, "Kurumlararası Dragon Festivali'ne davet edilen tek kadın takımı biziz. Orada da kadın dayanışmasını ve kadın haklarını haykırmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.Çin'de her yıl haziran ayında düzenlenen Dragon Boat Festivali'ne de katılmak istediklerini kaydeden Örneksoy, desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Sema Çeliksoy, ekibe yaklaşık 6 ay önce katıldığı bilgisini vererek, "Kadın dayanışması ve sporun birleştiği takımda yer almaktan çok mutluyum." dedi.Takımın kurucu üyelerinden inşaat mühendisi Betül Hacımusalar, heyecanla büyük emek verdikleri yarışmaların eğlenceli geçtiğini belirtti.Bir kamu kuruluşunda memuriyetine devam eden Füsun Ertunç ise ekipteki birlik ve beraberlikten etkilenerek takıma katıldığını aktardı.